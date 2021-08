Encontro de Lula com Renan Filho indica tendência de apoio do MDB de Alagoas ao petista

De passagem pelo Rio Grande do Norte na quarta-feira, em meio a uma caravana pelo Nordeste, Lula se encontrou com o governador de Alagoas, Renan Filho edit

247 - O governador do Alagoas, Renan Filho, dialogou em particular com Lula durante a viagem do petista pelo Nordeste.

Lula e Renan Filho falaram sobre a situação alagoana e a relevância nordestina para a economia, conforme registrado nas redes sociais. Fora delas, nos bastidores, o encontro foi um sinal da aproximação entre o petista e os Calheiros, informa Lauro Jardim no Globo.

De acordo com interlocutores, o MDB em Alagoas tende a apoiar Lula, caso a sigla não tenha um representante na corrida ao Planalto no ano que vem. Esse movimento, que depende da deliberação partidária, é visto como natural, uma vez que repetiria tratativas de eleições anteriores.

PUBLICIDADE

Os entendimentos com o senador Renan Calheiros, pai do governador alagoano, ficam para depois da CPI da Covid.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE