Enel planeja vender controle da distribuidora de energia do Ceará

Por Letícia Fucuchima (Reuters) - A italiana Enel anunciou sua intenção de alienar o controle acionário da Coelce, empresa controlada por sua subsidiária brasileira que atua na distribuição de energia elétrica no Ceará.

Em comunicado ao mercado, a Coelce disse que a intenção de venda consta do Plano Estratégico da Enel para o período 2023-2025, revelado nesta terça-feira.

"Dentre as várias medidas planejadas, foi contemplada uma possibilidade de alienação do controle acionário da Companhia, detido por sua controladora direta Enel Brasil S.A., muito embora ainda não tenham sido iniciadas concretamente quaisquer medidas e procedimentos em tal sentido", diz o comunicado da Coelce.

A Coelce fornece energia elétrica nos 184 municípios do Ceará, contando com uma base comercial de aproximadamente 4,38 milhões de unidades consumidoras, segundo informações do site da empresa.

A Enel planeja vendas de ativos no valor de 21 bilhões de euros (21,5 bilhões de dólares) para reduzir a dívida líquida e focar sua transição para negócios de energia mais limpa em seis países principais, informou a elétrica italiana nesta terça-feira.

Neste ano, a Enel Brasil alienou sua participação na distribuidora de Goiás --vendida à Equatorial Energia-- e na termelétrica em Fortaleza, vendida à Eneva.

