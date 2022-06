Equipes de resgate buscam por 11 desaparecidos após as chuvas que assolaram o Grande Recife

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco informou que as equipes seguem trabalhando para encontrar 11 pessoas que continuam desaparecidas em função dos alagamentos e deslizamentos de barreiras resultantes das fortes chuvas que caíram sobre a Região Metropolitana do Recife nos últimos dias. Ainda de acordo com a SDS, até o Estado contabilizava 106 mortes decorrentes da tragédia até o final da manhã desta quarta-feira (1).

O órgão estadual informou, ainda, que nove das pessoas desaparecidas foram identificadas e as outras duas estão sob investigação. As forças de segurança pública e de defesa social de Pernambuco estão atuando em seis áreas de busca e resgate de desaparecidos, sendo cinco na Região Metropolitana do Recife e outra em Limoeiro, na região Agreste do Estado.

Ao todo, 24 municípios pernambucanos decretaram situação de emergência por conta das chuvas, que já é considerada a maior tragédia natural em número de mortes da história do Estado , superando as 104 vítimas das cheias registradas em 1975 no Grande Recife.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE