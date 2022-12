Escola pública baiana onde estudaram Rui Costa e Margareth Menezes, futuros ministros de Lula, tem ensino integral

Ministros estudaram no Colégio Estadual Luiz Tarquínio na década de 1970. Escola foi beneficoada por políticas do governo Lula nos anos 2000 e passou a ser em tempo integral edit

247 - O que os futuros ministros da Casa Civil e da Cultura do governo Lula, Rui Costa e Margareth Menezes, respectivamente, têm em comum além de serem baianos? Eles estudaram na mesma escola pública, em Salvador, capital da Bahia, na década de 1970. O colégio que “emplacou” dois ministros se chama Colégio Estadual Luiz Tarquínio e fica na região da Cidade Baixa.

“Tanto o governador Rui Costa, de 59 anos, quanto a cantora Margareth Menezes, de 60, nasceram em Salvador, onde passaram a infância e a adolescência. A artista morava justamente na região da Boa Viagem, bairro onde fica o Luiz Tarquínio, na chamada Cidade Baixa, próximo à zona portuária soteropolitana”, diz trecho da reportagem do jornal O Globo.

Rui estudou na unidade entre os anos de 1974 e 1978, da 5ª à 8ª série — equivalente ao período que vai, hoje, do 6º ao 9º ano, na reta final do Ensino Fundamental. Já a futura ministra cursava uma série acima. Na época que estudaram na instituição, o colégio se chamava Centro Integrado de Educação, atendendo da pré-escola até o antigo 2º grau, com formação profissional em nível técnico.

No entanto, de acordo com a reportagem, em 1997o Centro Integrado foi extinto, dando origem a duas novas unidades públicas com o mesmo nome, uma destinada ao Ensino Fundamental e outra ao Ensino Médio. A partir dos anos 2000, graças a um projeto do governo federal durante o primeiro mandato de Lula, os estudantes passaram a contar com ensino em tempo integral.

O complexo de educação por onde passaram os dois futuros ministros ainda abriga - só que com administração distinta - o Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio, que vem passando por reformas com investimento de quase R$ 18 milhões.

