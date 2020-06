Estados do Nordeste vão ao STF por volta de recursos do Bolsa Família

O governo de Jair Bolsonaro retirou R$ 83,9 milhões do programa social e direcionou-o para despesas com publicidade edit

247 - Procuradores-gerais dos nove estados do Nordeste ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão do corte de R$ 83,9 milhões do programa Bolsa Família. O governo de Jair Bolsonaro retirou este recurso do programa social e direcionou-o para despesas com publicidade.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, no pedido ao Supremo, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte pedem que o governo justifique a concentração de cortes no programa na região Nordeste e recomponha o valor retirado para ser usado pela publicidade do governo.

