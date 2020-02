Estudante da UFPB é encontrado morto após denunciar ameaças de seguranças

247 - O estudante de filosofia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Clayton Tomaz de Souza, conhecido como Alph, foi encontrado morto com marcas de tiros. Ele estava desaparecido desde o dia 6 de fevereiro, após uma série de denúncias contra os seguranças terceirizados da instituição. Ele teve o corpo identificado pelo pai na segunda-feira (17). Natural de Pernambuco, o aluno era uma voz ativa do movimento estudantil da UFPB.

De acordo com relatos no grupo da universidade no Facebook, Alph denunciava os abusos cometidos pelos guardas da UFPB, em especial contra estudantes pobres e negros. Também era ameaçado pelos funcionários desde 2016. “Se eu chegasse aqui na universidade de carro, vocês acham que eu seria perseguido por eles?”, questiona ele em um dos vídeos. “Fui ameaçado pela guarda armada, temo pela minha segurança, pelo meu bem estar, mas jamais me calarei, mesmo eles querendo me fazer o mal…”, escreveu o estudante em uma outra postagem.

