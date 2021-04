Estudante se abriga em fachada de prédio para fugir de incêndio no Recife

Bombeiros apagaram as chamas e depois abriram um buraco na parede para resgatar um jovem de 22 anos após um incêndio em um edifício na zona norte do Recife edit

247 - Um estudante de 22 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste domingo (18), após um incêndio atingir um apartamento no 15º andar, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife (PE). Para fugir das chamas, o jovem se abrigou em um recuo da fachada do prédio, parte destinada aos ar-condicionados.

Vizinhos de outros prédios registraram o resgate. Os bombeiros apagaram as chamas e depois abriram um buraco na parede. Um deles segurou a mão do rapaz até que ele conseguisse entrar novamente no apartamento.

Após ser resgatado, o estudante foi para a UPA de Olinda por ter inalado fumaça. Ele já recebeu alta.

