Ex-deputado B. Sá chama ministro do STF de "bicha enrustida" e dá declaração racista (vídeo)

Político piauiense falou em entrevista a emissora de rádio que não se confia em "negro que estira o cabelo" e fez ataque homofóbico a magistrado do Supremo Tribunal Federal para defender Bolsonaro

Revista Fórum - O ex-deputado federal B. Sá (PP-PI) fez ataques homofóbicos ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante uma entrevista à Radio Vale do Canindé, sediada em Oeiras, no Piauí. Antes de se dirigir ao magistrado da Suprema Corte, ele deu declarações racistas falando sobre “pessoas em quem não se deve confiar”.

“Tive um colega prefeito, que já faleceu há alguns anos, e ele me dizia: ‘doutor B. Sá, tenha medo de dois tipos de gente… De negro que estira o cabelo e de bicha enrustida’. Mas por que você quer dizer, isso? ‘Porque esses indivíduos, doutor B. Sá, quando amanhece o dia eles se olham no espelho e eles não se aceitam, eles dizem ‘eu te odeio’… Eles olham pro espelho e se veem e dizem ‘eu te odeio’… E o sujeito que não gosta de si mesmo, ele não gosta de ninguém!”, disse o ex-deputado, sem o menor constrangimento.

“Tenha medo de negro que alisa cabelo e de bicha enrustida”. A frase racista e homofóbica foi dita pelo ex-deputado BSÁ, em entrevista à emissora de rádio de Oeiras-PI. O ataque de BSÁ é ao ministro @LRobertoBarroso . pic.twitter.com/HioiPNn2nl PUBLICIDADE October 30, 2021

