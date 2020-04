Ex-presidente da OAB, Marcello Lavenere luta contra o coronavírus

O ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcello Lavenére Machado, luta na UTI do Hospital Arthur Ramos, em Maceió, contra o coronavirus edit

247 - O ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcello Lavenére Machado, luta na UTI do Hospital Arthur Ramos, em Maceió, contra o coronavirus. A informação é do Portal É Assim.

Ele foi internado junto com a esposa que recebeu alta do hospital no dia de ontem, terça-feira, 31. Ela também havia contraído o vírus da doença que preocupa o mundo inteiro.

Marcelo Lavenére, segundo informações, tem um quadro clínico que inspira cuidados.

O meio jurídico alagoano acompanha o quadro de saúde de um dos maiores líderes da OAB, em todos os tempos, torcendo pela sua pronta recuperação.

A OAB/Alagoas e a Caixa de Assistência do Advogado emitiram a seguinte nota:

