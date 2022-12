Explosão destrói restaurante da rede Coco Bambu e outros imóveis em Teresina (vídeo)

Uma forte explosão no Vasto Restaurante foi registrada em Teresina (PI), destruindo outros imóveis na manhã desta quarta, 21, por volta das 6h30, no bairro de Fátima edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma forte explosão no Vasto Restaurante foi registrada em Teresina (PI), destruindo outros imóveis na manhã desta quarta-feira, 21, por volta das 6h30, na rua professor Joca Vieira, no bairro de Fátima, na Zona Leste da capital do Piauí. O local ainda tinha chamas por volta das 8h e uma pessoa ficou ferida sem gravidade, sendo socorrida por moradores de um prédio residencial. Acionado, o Corpo de Bombeiros está no local.

O Vasto Restaurante faz parte do grupo Coco Bambu e foi inaugurado recentemente, ao lado do Coco Bambu, que também teve sua estrutura afetada.

O restaurante Coco Bambu acaba de explodir em Teresina. Cenas de horror... tragédia. pic.twitter.com/Gj7WpXagsb — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) December 21, 2022

“Abalou toda a estrutura do local. Já fomos até o subsolo do outro restaurante e percebemos o forte odor de gás. Mas o risco de novas explosões é difícil, o risco maior é de desabamento. Por isso, estamos isolando a área e pedindo que as pessoas se retirem”, disse Everton, tenente do Corpo dos Bombeiros. O oficial do bombeiro afirma ainda que a “região está colapsada” e que acionou a engenharia para avaliar todos os imóveis do entorno.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.