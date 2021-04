Explosão é registrada em empresa de oxigênio em Fortaleza e deixa feridos

O governador Camilo Santana lamentou a explosão na empresa White Martins, em Fortaleza (CE). "Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde", disse edit

247 - Uma explosão foi registrada por volta das 10h deste sábado (24), na empresa White Martins, localizada na Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza (CE). A White Martins é uma das maiores fornecedoras de oxigênio hospitalar do País e também possui uma unidade instalada em Manaus (AM), além da capital cearense.

O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido. "Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", disse nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros isolou a área.

