Explosão na Refinaria Abreu e Lima deixa trabalhadores feridos

247 - Uma explosão atingiu nesta quinta-feira (25) um tanque de óleo na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quatro trabalhadores ficaram feridos no acidente. Eles tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus, além de escoriações. A informação foi publicada no portal G1.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo e Gás Natural (Sindipetro-PE/PB) confirmou o incidente. Segundo funcionários que não quiseram se identificar, o acidente aconteceu num tanque cujo tipo é conhecido como "maracanã".

A entidade sindical informou que um dos feridos foi levado para o Hospital Hapvida do Cabo de Santo Agostinho, cidade vizinha. Os outros funcionários feridos foram levados para o Hospital Dom Helder Câmara, também no Cabo, e para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife.

