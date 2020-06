"Facções bolsonaristas perderam as ruas e as redes sociais", avalia Flávio Dino

O governador do Maranhão alertou, no entanto, que "vão reforçar perseguições políticas, ameaças e apelos dramáticos às Forças Armadas" edit

247 - O governador Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, avaliou que o esvaziamento dos atos deste domingo (14) demonstra que as "facções bolsonaristas perderam as ruas e as redes sociais".

Compartilhando uma reportagem em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, critica as declarações de Bolsonaro insuflando invasões a hospitais, Flávio Dino ponderou, no entanto, que os apoiadores "tendem a ficar mais agressivos, inclusive contra o STF".

"Vão reforçar perseguições políticas, ameaças e apelos dramáticos às Forças Armadas. Até quando generais sérios vão compactuar com uma declaração absurda como essa?", questionou o governador por meio de sua página nas redes sociais.

