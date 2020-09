Fachin manda Força Nacional deixar o Sul da Bahia em 48h

O ministro do STF Edson Fachin deu prazo de 48h para o governo Jair Bolsonaro retirar a Força Nacional de Segurança do Sul do estado. De acordo com o governo Rui Costa (PT), os agentes foram mandados sem consulta prévia ou solicitação de autoridades locais edit

247 - Respondendo a um pedido de liminar apresentado pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin deu prazo de 48h para o governo Jair Bolsonaro retirar a Força Nacional de Segurança do Sul do estado. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Homens foram enviados às cidades de Prado e Mucuri, no último dia 3, a pedido do Incra, vinculado ao Ministério da Agricultura. De acordo com o governo baiano, a Força Nacional foi mandada sem consulta prévia ou solicitação de autoridades locais, ferindo o princípio constitucional da autonomia federativa dos estados.

Agentes da Força Nacional foram ao estado desapropriar famílias instaladas em um assento de lavradores ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra).

O MST criticou o uso da Força Nacional. De acordo com João Paulo Rodrigues, da direção nacional do movimento, "o Incra suspendeu as relações conosco há um ano".

"Ele não aceita reunião com o movimento, então todos as conversas foram paralisadas. O Incra diz que só se reúne com o MST quando fizermos um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)", afirmou durante coletiva do movimento, na manhã desta quinta-feira (17).

