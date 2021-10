Fake news bolsonarista: PF não tem indícios de que MST tenha depredado projeto do Minha Casa Minha Vida em PE

A notícia se espalhou depois que Abimael Santos, integrante do grupo bolsonarista Liberta Pernambuco, associou indevidamente o MST à destruição de casas no conjunto habitacional edit

247 - A Polícia Federal (PF) afirmou não ter indícios de que o MST tenha qualquer ligação com a depredação do conjunto habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

A notícia se espalhou depois que Abimael Santos, integrante do grupo bolsonarista Liberta Pernambuco, associou indevidamente o MST à destruição de casas no conjunto habitacional. O militante fez a acusação em vídeos e em diversas publicações nas redes sociais.

A repercussão do caso chegou até Jair Bolsonaro, que publicou em sua conta no Twitter um vídeo que mostra a destruição do local.

O site Poder360 checou o caso e verificou que a denúncia é falsa.

"Em nota enviada ao Comprova, a Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco afirmou que há um inquérito em andamento na Delegacia de Caruaru, cidade a 50 quilômetros de Santa Cruz do Capibaribe. 'Até o momento não foi identificada a participação de partidos políticos e/ou movimentos sociais', diz a PF. A Polícia não informou a autoria, portanto, não há como saber se as pessoas que ocupavam o local, ou quais delas, foram responsáveis pelos prejuízos nas moradias", escreve o site.

