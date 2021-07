Fátima Bezerra cumprimenta Eduardo Leite por se assumir gay: "sei o que é a dor do preconceito"

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), cumprimentou pelas redes sociais o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após o tucano ter se assumido gay.

Fátima, integrante da comunidade LGBTQIA+, disse que em sua vida "nunca existiram armários". "Na minha vida pública ou privada nunca existiram armários. Sempre demarquei minhas posições através da minha atuação política, sem jamais me omitir na luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia e qualquer outro tipo de opressão e de violência".

"O governador Eduardo Leite fez um gesto importante e tem minha solidariedade por ataques que venha a sofrer em razão de sua declaração. Eu sei o que é a dor da discriminação e do preconceito", avaliou a governadora. "Os mandatos que recebi do povo, de deputada estadual, deputada federal, senadora e, agora, de governadora do meu estado, o Rio Grande do Norte, sempre estiveram à disposição das lutas civilizatórias. As denominadas minorias são, por vezes, maioria da sociedade, mas pouco representadas politicamente. Tenho orgulho de sempre ter representado essa luta e consciência de que, mais do que nossa condição humana, importa à sociedade as nossas ações para transformar o mundo em um lugar melhor para viver com justiça, dignidade, e direitos iguais para todas e todos".

Eduardo Leite recebeu muitos elogios após ter se declarado homossexual, mas também foi cobrado por seu apoio a Jair Bolsonaro, que já deu declarações homofóbicas, na eleição de 2018.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.