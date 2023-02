Fátima Bezerra e Natália Bonavides se esbaldam no Carnaval de Natal (vídeo)

"Quanto carinho e amor", declarou a governadora do Rio Grande do Norte edit

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), e a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) se jogaram na folia no Carnaval de Natal, capital do estado, na noite desta sábado (18).

"Na folia com a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte! Quanto carinho e amor, pessoal! Valeu, Natal! Vocês não decepcionam nunca!", escreveu a governadora.

