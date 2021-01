Fechamento da Ford "sangra a Bahia" e é "efeito Guedes" na economia, critica Solla

Deputado federal Jorge Solla (PT-BA) credita à política industrial do ministro da Economia, Paulo Guedes, o fechamento da Ford na Bahia e o fim das atividades no Brasil edit

247 - O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) creditou, em nota publicada nesta segunda-feira (11), à política industrial do ministro da Economia, Paulo Guedes, o fechamento da Ford na Bahia e o fim das atividades no Brasil.

“É o resultado da estupidez intelectual de Guedes e sua equipe, estagnados no ultrapassado receituário neoliberal da década de 70. Num cenário de depressão econômica, em vez de políticas anticíclicas, eles apostaram em mais arrocho e nenhum investimento. Catalisaram ainda mais o ciclo vicioso de redução do consumo e, em consequência, redução da produção industrial. Indústrias fecham sem demanda, aumenta o desemprego e, em consequência, cai ainda mais o consumo de industrializados”, disse.

O petista destacou que o fim das atividades da Ford no Brasil não e fato isolado: a Mercedes-Benz já adotou a mesma medida e a Audi não garante continuidade no país.

“O governador Rui Costa está buscando alternativas junto a montadoras chinesas, em diálogo com players globais da indústria, porque a situação preocupa. São mais de 10 mil empregos diretos, a Ford representa 2% do PIB da Bahia, 1,7% da massa salarial do Estado e 10% da arrecadação de ICMS”, destacou.

O conhecimento liberta. Saiba mais