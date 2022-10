Festival Lula Live Cultural celebra 77 anos do ex-presidente e reúne artistas, políticos e movimentos sociais em Salvador

Evento com formato híbrido acontece nesta quinta-feira (27) direto do Restaurante Roma Negra, na capital baiana, a partir das 19h, e será transmitido ao vivo por mais de 30 canais edit

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será homenageado nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, em um dos últimos grandes atos culturais antes da eleição no próximo domingo (30). A esperança será a tônica da 3ª edição do “Lula Live Cultural”.

Lazzo Matumbi, Tonho Matéria, Dão Black, Bia Maia e Chá Rize vão participar das homenagens. As vereadoras Maria Mariguella, Marta Rodrigues, a socióloga Vilma Reis e a influenciadora Lia Afrontosa já confirmaram presença. O evento vai acontecer presencialmente e será transmitido diretamente do Restaurante Roma Negra (@romanegrasalvador), através do Facebook e YouTube do Debate Petroleiro (@DebatePetroleiro) e canais parceiros.

Criado em 2020 para comemorar o aniversário do ex-presidente Lula, festival terá, pela primeira vez, formato híbrido. Com o início da pandemia, as amizades virtuais se intensificaram e foi assim, a partir de uma conversa iniciada num grupo de WhatsApp, que surgiu a ideia de realizar uma live para celebrar o aniversário de Lula: o “Lula Live Cultural”, que em 27 de outubro completará três anos.

Para o organizador e mediador do evento, o advogado Jailton Andrade (Pantera), “o festival oportuniza a confraternização dos militantes progressistas pelos seis anos de luta, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. A três dias do segundo turno, o “Lula Live Cultural” celebra a esperança. É preciso conquistar mais votos para Lula. Quanto mais compartilhamentos e retransmissões tivermos, maior será a possibilidade de ampliarmos a diferença entre o amor e o ódio”, completa.

Curiosidade

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em Vargem Comprida, interior de Pernambuco no dia 27 de outubro de 1945, mas só foi registrado cinco anos depois, em 6 de outubro do mesmo ano. Na época, esses erros eram comuns, devido à dificuldade de mobilidade. O batistério, documento que constava data e local de nascimento substituía o registro oficial.

Participe do Lula Live Cultural e compartilhe usando a hashtag #LulaLiveCulturalDaEsperança

SERVIÇO

Festival Lula Live Cultural – 3ª edição (formato híbrido)

Onde: Restaurante Roma Negra (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 7, Pelourinho)

Quando: 27 de outubro, quinta-feira, às 19h

Participações Musicais: Lazzo Matumbi, Tonho Matéria, Dão Black, Bia Maia e Chá Rize

Mediador e organizador: Jailton Andrade (Pantera)

