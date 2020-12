Fim do auxílio e vacinação atrasada: Dino aponta 'insensibilidade e incompetência' de Bolsonaro

O governador do Maranhão utilizou o Twitter para manifestar indignação com o que chamou de "desastres bolsonaristas" edit

247 - O governador do Maranhão, FLávio Dino (PcdoB), manifestou nesta quarta-feira (30) indignação com a gestão da crise sanitária pelo governo Jair Bolsonaro.

Para ele, o fim do auxílio emergencial, vitória da oposição no Congresso Nacional que garantiu o sustento de diversas famílias brasileiras, e a vacinação contra a Covid-19 que nem começou ainda no país indicam uma "rara combinação" entre "insensibilidade" e "incompetência" do governo federal.

"Desastres bolsonaristas: acabou o auxílio emergencial e não começou a vacinação. Rara combinação de insensibilidade com incompetência", escreveu no Twitter.

