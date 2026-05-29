Fim do mistério: assassinato de turistas na Praia do Futuro envolve bets e vereador do PL

247 - A investigação sobre a morte dos turistas Renato Faria de Azeredo, de 34 anos, e André Luís Guellen, de 43, na Praia do Futuro, em Fortaleza, avançou com novas prisões e mandados de busca e apreensão em diferentes estados. O caso, ocorrido em abril de 2025, passou a envolver também diligências contra dois políticos de Pernambuco, embora a Polícia Civil ainda não tenha detalhado qual seria a relação deles com o crime.

As informações são do g1. Segundo a reportagem, quatro pessoas já foram presas no âmbito da investigação, entre elas Dinailton Tavares Pereira, de 36 anos, apontado pela polícia como mandante do duplo homicídio. Ele foi capturado em Guarulhos, em São Paulo, durante uma operação coordenada pela Polícia Civil do Ceará.

Renato, natural do Rio de Janeiro, e André, conhecido como “Foguinho” e natural do Rio Grande do Sul, foram mortos a tiros dentro de uma caminhonete no dia 1º de abril de 2025, no bairro Praia do Futuro. Eles estavam a passeio em Fortaleza e foram atacados após saírem de uma barraca de praia.

De acordo com a investigação, as vítimas tinham antecedentes criminais e mantinham negócios ligados a uma casa de apostas online, conhecida como “bet”. A polícia também apura informações de que os dois atuavam como agenciadores de apostas e tinham relação com criação de galos para exposição, reprodução e rinhas, prática ilegal no Brasil.

Ainda em abril de 2025, Gabriel Carlos do Nascimento Silva e Júlio César do Nascimento foram presos em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco. Eles são apontados como executores do crime. Ítalo Rafael Silva Santos foi capturado dias depois em Sergipe, quando tentava fugir. Um quarto denunciado, Pablo Lucas Simões Soares, segue foragido.

O Ministério Público do Ceará denunciou quatro pernambucanos pelos assassinatos. Segundo a apuração, os suspeitos teriam planejado o crime e saído de Pernambuco para o Ceará com o objetivo de executar as vítimas. Júlio César, conforme as investigações, teria efetuado os disparos usando uma motocicleta comprada na véspera por Gabriel.

A nova fase da operação, realizada em 28 de maio de 2026, resultou na prisão de Dinailton Tavares Pereira, em Guarulhos. Ele foi localizado em um hotel próximo ao Aeroporto de Guarulhos, segundo informou o delegado Ícaro Coelho, responsável pelo inquérito.

Na mesma operação, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra o presidente da Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guararapes, Getúlio Belém (PL), e contra o ex-deputado estadual Clóvis Paiva, que também foi prefeito de Ribeirão, em Pernambuco.

Clóvis Paiva acabou preso em flagrante, mas não por acusação de homicídio. Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram em sua residência uma arma de fogo de uso restrito com calibre adulterado. Por se tratar de armamento restrito, não houve possibilidade de fiança, e ele permaneceu detido por posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil não informou por que Getúlio Belém e Clóvis Paiva foram alvos da operação relacionada ao duplo homicídio. O delegado Ícaro Coelho afirmou que ambos são investigados por outras práticas ilegais, mas destacou que ainda não há comprovação de envolvimento direto dos dois políticos na morte dos turistas.

Durante a ação em imóveis ligados a Getúlio Belém, em Jaboatão dos Guararapes, a polícia informou que o vereador jogou um celular pela janela do apartamento. O aparelho foi recuperado pelos agentes.

Em nota publicada no Instagram, Getúlio Belém negou qualquer envolvimento no caso. O parlamentar afirmou estar à disposição das autoridades para esclarecimentos e reafirmou “seu respeito às instituições e ao devido processo legal”.

O vereador também negou ter “envolvimento, participação, relação e correlação” com o duplo homicídio. Segundo o texto divulgado por sua assessoria, ele está “tranquilo, confiante na Justiça e exercendo normalmente suas atividades públicas, acreditando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos”.

A linha de investigação também apura possíveis conexões das vítimas com outros casos. Renato e André eram amigos de Victor Gutemberg Bezerra Ramos, cearense morto a tiros em agosto de 2022 em um resort de luxo em Salvador, na Bahia.

Segundo depoimento da companheira de Renato, ela e o marido estavam hospedados no mesmo resort onde Victor foi assassinado. Ela afirmou, no entanto, desconhecer a motivação do crime. Já a companheira de André disse à polícia que ela e o marido não estavam no local, mas souberam da morte por meio de amigos.

A polícia suspeita que Renato, André e Victor atuassem em conjunto no ramo de apostas online. Até o momento, porém, não há confirmação de que as mortes dos três estejam relacionadas.

Com as novas prisões e diligências, a investigação busca esclarecer a motivação do duplo homicídio, a possível participação de outros envolvidos e as conexões entre os suspeitos já presos, os alvos da operação e as atividades ligadas às vítimas.