Fiocruz repudia racismo contra mulher negra estudante da instituição

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), emitiu uma nota neste sábado (29) repudiando o tratamento dado à Samantha Vitena, mestranda em Bioética da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (órgão vinculado à Fiocruz), expulsa de um voo da Gol na madrugada deste sábado. A instituição afirmou que Vitena foi vítima de racismo durante a abordagem da tripulação e dos agentes da Polícia Federal que a retiraram da aeronave.

Conforme relato da jornalista que divulgou o vídeo na internet no momento do desabafo de Samantha dentro da aeronave, a mestranda foi retirada do voo 1575 da Gol porque a aeronave estava cheia e não havia espaço para a mochila dela. Os funcionários da companhia aérea pediram que ela despachasse a bagagem e ela se recusou porque o computador estava na mochila. Mesmo depois de uma outra passageira conseguir espaço para a bagagem, três policiais federais apareceram e solicitaram que ela se retirasse da aeronave, sob a ameaça de algemá-la.

A passageira, uma mulher negra, foi tratada de forma inadequada e desrespeitosa, o que demonstra um comportamento racista por parte dos envolvidos na situação. A Fiocruz ainda se solidarizou com a mestranda e afirmou que continuará lutando contra qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, social ou de gênero.

“A violência racista que acomete tantas pessoas no Brasil expulsou Samantha de um voo de retorno para sua casa e a submeteu a interrogatório durante a noite, na delegacia”, afirmou a Fiocruz, em nota.

A Gol afirmou que a tripulação insistiu para que a mulher despachasse a bagagem por razões de “segurança operacional”.

Assista:

Leia a nota da Fiocruz na íntegra:

“A Fiocruz vem se somar às manifestações de todas as pessoas e instituições que repudiam atos violentos como o que ocorreu num voo na noite desta sexta-feira (28/4), no trajeto de Salvador para São Paulo. A passageira Samantha Vitena, mestranda em Bioética da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fiocruz, foi vítima de racismo e violência contra a mulher pela forma de tratamento dispensada a ela tanto dentro do voo, pela tripulação, como pelos agentes da Polícia Federal, convocados pela companhia aérea, para retirá-la à força sem justificativa e sem que Samantha apresentasse qualquer resistência ou motivo para tal.

A violência racista que acomete tantas pessoas no Brasil expulsou Samantha de um voo de retorno para sua casa e a submeteu a interrogatório durante a noite, na delegacia.

Como instituição que defende os princípios da equidade e da justiça social, a Fiocruz se solidariza à vítima e se une à indignação provocada por esse episódio, que deixa marcas profundas não apenas em Samantha, mas atinge um coletivo que sofre diariamente com as consequências psicológicas, materiais, morais, pessoais e políticas que o racismo produz na população negra brasileira.

Nem Samantha, nem nenhuma mulher negra deve passar por momentos como este. Todos os dias a Fiocruz e a sociedade brasileira devem reafirmar seu compromisso com a democracia, a equidade, a justiça racial e de gênero.”

Leia a manifestação da Gol:

“A GOL informa que, durante o embarque do voo G3 1575 (Salvador – Congonhas), havia uma grande quantidade de bagagens para serem acomodadas a bordo e muitos Clientes colaboraram despachando volumes gratuitamente. Mesmo com todas as alternativas apresentadas pela tripulação, uma cliente não aceitou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir no voo. Lamentamos os transtornos causados aos clientes, mas reforçamos que, por medidas de segurança, nosso valor número 1, as acomodações das bagagens devem seguir as regras e procedimentos estabelecidos, sem exceções. A Companhia ressalta ainda que busca continuamente formas de evitar o ocorrido e oferecer a melhor experiência a quem escolhe voar com a GOL e segue apurando cuidadosamente os detalhes do caso.”

