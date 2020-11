Fiscais denunciam compra de votos por aliados de João Campos no Recife

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - A advogada Jessica Mayra da Cunha Abreu, que integra a fiscalização do segundo turno em Recife, gravou um vídeo neste domingo (29) para denunciar compra de votos por aliados de João Campos (PSB). De acordo com ela, homens e mulheres faziam propaganda do candidato com bandeiras amarelas.

“Hoje, segundo turno, o pessoal de João Campos comprando votos atrás da ponte com um grupo de seis pessoas. Qual a estratégia? Estão todos de camisa branca e botam a bandeira amarela. Quando paro a viatura, eles tiram a bandeira e saem andando como uma pessoa normal. Fiquem de olho. O que observarem, denunciem, façam valer a democracia verdadeira”, diz a advogada no vídeo.

Nas redes sociais, internautas também compartilharam vídeos e imagens do ato ilegal. Em um dos relatos, um internauta aponta tentativa de boca de urna do PSB em frente aos colégios Professor Jordão Emerenciano e Padre Lebrete, em Três Carneiros Baixo. Segundo o perfil, o ato teria acontecido às vistas da polícia militar.

Leia a íntegra na Fórum.

