"Fiz e faria tudo de novo", diz vereadora Liana Cirne Lins, agredida pela PM de Pernambuco

247 – "Não me arrependo por um segundo do que fiz. Estou sendo criticada por ser impetuosa. Mas se tenho uma carteira de couro com um brasão da Câmara Municipal, é para isso que ele foi feito! O único carteiraço que vale a pena dar na vida! Fiz e faria de novo!", postou há instantes a vereadora de Recife Liana Cirne Lins (PT), agredida neste sábado pela PM pernambucana com gás de pimenta. Confira o momento da agressão:

Vereadora @LianaCirne é agredida pela polícia durante manifestação contra Bolsonaro em Recife pic.twitter.com/20tA4o02ZN — Brasil 247 (@brasil247) May 29, 2021

