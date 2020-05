Flávio Dino: Bolsonaro dará um golpe se puder

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirma haver no meio político a impressão generalizada de que o presidente “deseja turvar as águas brasileiras, por várias razões”, sendo a principal delas para “ocultar as suas carências administrativas escandalosas”.

“Ele deseja águas turvas porque, se possível, não há dúvida que tentará algum empreendimento de face golpista”, enfatizou o maranhense, em declaração ao portal Valor Econõmico.

[Bolsonaro] é filho do ethos autoritário. Se puder, dará um golpe.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.