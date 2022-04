Flávio Dino: 'Lula precisa de uma campanha cuidadosa contra correntes terroristas'

Apoie o 247

247 - O pré-candidato ao Senado e governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), alertou nesta sexta-feira (8) para a necessidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar cuidado com a própria segurança ao decorrer da campanha eleitoral. A entrevista foi concedida à jornalista Cynara Menezes, durante o Programão da Fórum.

"Eles vão tentar. Há uma cobrança com relação à agenda do Lula, mas ela não deve ser posta nesses termos. É uma conjuntura difícil. Tudo que eles querem é o conflito físico no meio da rua. Eles precisam disso. São capazes de fazer tudo, eles são uma corrente terrorista, no sentido jurídico da palavra. Creio que a gente deve tomar todas as cautelas", disse.

"Nós estamos enfrentando pessoas que podem gerar os 'lobos solitários'. Além de algo engendrado, você pode ter aquela pessoas que vai romper o anonimato. Em um ambiente em que a sociedade está muito dividida... Esse monte de gente com fuzil... Não é revólver 38... Temos que fazer uma campanha cuidadosa. Não é uma campanha amedrontada, é cuidadosa com o candidato", complementou.

