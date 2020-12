Flávio Dino: “ninguém constrói um caminho popular para o Brasil contra o PT"

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), voltou a defender união da esquerda em entrevista à jornalista Cynara Menezes, no Jornal da Fórum. Para ele, sua maior preocupação do momento é com o Maranhão e ajudar na política nacional, mas, como diz, para “juntar, pois já tem muita gente para espalhar”.

“Procuro nesse momento mirar o principal, que é conseguir criar uma alternativa válida e competitiva para derrotar o bolsonarismo e outros setores da direita. Não é só derrotar o Bolsonaro. Para isso, precisa de todo mundo, senão no primeiro turno, no segundo. O resultado de 2018 a gente viu o que aconteceu, vimos o que ocorreu no Rio de Janeiro, a esquerda saiu com três candidaturas e ficou fora do segundo turno”, disse, lembrando que Eduardo Paes (MDB) foi eleito com os votos da esquerda contra o bolsonarista Marcelo Crivella (Republicanos).

Para Dino, a união para 2022 tem que ir além de PT, PCdoB e PSOL, é preciso juntar o campo político mais à esquerda e popular. “Nosso problema não é chegar ao segundo turno, é ganhar a eleição”, afirmou. “Ninguém constrói um caminho popular para o Brasil contra o PT, não necessariamente que deva ser do PT, mas vai ser contra o principal partido?”, questionou.

