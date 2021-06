Flávio Dino promove "Arraial da Vacinação" no Maranhão para todos com mais de 38 anos

A iniciativa, inédita no estado, começa neste sábado (5), a partir das 8 horas, e segue até 12 horas do domingo (6), no sistema drive thru edit

Por Lucas Vasques, no Portal Fórum - O governo do Maranhão realiza, neste final de semana, o primeiro evento de imunização contra a Covid-19 com quase 24 horas de duração. O Arraial da Vacinação prevê atendimento no drive thru, que se localiza Shopping Pátio Norte. A iniciativa, inédita no estado, começa neste sábado (5), a partir das 8 horas, e segue até 12 horas do domingo (6).

O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou a realização do evento em seu Twitter: “Arraial da Vacinação. Vamos fazer um mutirão entre 8h da manhã deste sábado até o meio-dia do domingo, ininterruptamente. Será no Shopping Pátio Norte. Idade: 38 anos ou mais”, postou.

A Secretaria de Estado da Saúde reduziu a faixa etária do público-alvo. Devem comparecer pessoas com idade a partir de 38 anos, moradores das cidades de São José de Ribamar e Paço do Lumiar. É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência, cartão SUS e cartão de vacinação.

