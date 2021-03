Flávio Dino rebate Bolsonaro: inconstitucional é ter um presidente amigo e aliado do coronavírus

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, rebateu em suas redes sociais nesta sexta-feira (19) Jair Bolsonaro, após o ex-capitão acionar o STF contra medidas de lockdown impostas por alguns governadores para evitar uma tragédia sanitária sem precedentes no país.

"As medidas dos governadores não são inconstitucionais. Inconstitucional é ter um presidente da República amigo e aliado do coronavírus", disse Dino.

Saiba mais

Jair Bolsonaro entrou com um pedido no STF solicitando a suspensão dos decretos que impõem medidas restritivas no DF, na Bahia e no Rio Grande do Sul. O presidente alega que estas violam a Constituição e se comparam a um "estado de sítio".

"Entramos com Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao STF buscando conter esses abusos. Entre eles, o mais importante é que nossa ação foi contra o decreto de três governadores. No decreto, inclusive, o cara bota toque de recolher. Isso é estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar: eu", disse o presidente.

