Flávio Dino sobre cancelamento no Censo 2021: “Destruição chega a níveis inacreditáveis”

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou nesta sexta-feira (23) o cancelamento do Censo 2021, que fará o Brasil perder dados e estatísticas utilizados na elaboração de políticas públicas e na distribuição de recursos para estados e municípios.

"Muita falta mesmo de senso. O nível de destruição institucional do Brasil chega a níveis inacreditáveis", afirmou o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

Em março, a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Susana Cordeiro Guerra, e o diretor de Pesquisas da entidade, Eduardo Rios-Neto, afirmaram, em artigo no jornal O Globo, que, "sem o Censo em 2021, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas pela ausência das informações que alicerçam as políticas públicas com impactos no território brasileiro, particularmente em seus municípios".

