Flávio Dino vai ao STF para que governadores comprem vacinas sem autorização da Anvisa

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), anunciou na manhã desta terça-feira (8), em suas redes sociais, que ingressou com ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) para que os governadores adquirem vacinas de imunização contra a Covid-19 sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ansisa). Segundo o governador, a medida viabiliza a atuação dos Estados “se governo federal não quiser”, referindo-se à lentidão do Ministério da Saúde em promover a imediata vacinação da população, no momento que o país atinge 177 mil mortes decorrentes do vírus.

“Ingressei ontem com ação judicial no Supremo. Objetivo é que estados possam adquirir diretamente vacinas contra o coronavírus autorizadas por Agências sanitárias dos Estados Unidos, União Europeia, Japão e China. Com isso, estados poderão atuar, se governo federal não quiser.”, declarou Dino.

O Ministério da Saúde apresentou, no dia primeiro de dezembro, um plano de vacinação sem informar questões importantes para que ele ocorra, como alternativas para armazenamento das vacinas, como a logística será feita, se e quantas pessoas do Exército participarão da vacinação e assim por diante.

O plano também gerou diversas críticas pela data que será colocado em prática. Apenas no mês de março de 2021.

