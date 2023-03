Fonte revela informação crucial para começar a desvendar morte de Yanny Brena

Apoie o 247

247 - A polícia apura se a vereadora Yanny Brena Alencar Araújo, 26 anos, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, achada morta com o namorado Rickson Pinto, havia tentado terminar o relacionamento com o jovem dias antes.

Conforme informações repassadas por uma fonte da polícia à TV Verdes Mares Cariri, afiliada da Globo, e reproduzidas em reportagem do portal G1, desde domingo (26) a vereadora tentava encerrar o relacionamento, porém Rickson não aceitava o término.

A principal linha de investigação da polícia é que o caso trata-se de um feminicídio seguido de suicídio. Quase 20 pessoas, entre amigos e familiares do casal, já foram ouvidas pela polícia na apuração sobre o caso.

O casal estava junto há pouco mais de um ano e morava na casa da vereadora, no Bairro Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro, onde os corpos foram encontrados.

