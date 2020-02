Foragido, miliciano ligado a Flávio Bolsonaro alugou mansão na Costa do Sauípe para festa de aniversário

Foragido da Justiça há mais de um ano, o ex-capitão do Bope Adriano Mendonça da Nóbrega, miliciano ligado ao senador Flávio Bolsonaro, alugou uma mansão em um condomínio de luxo na Costa do Sauípe (BA), onde fez sua festa de aniversário edit

247 - Foragido da Justiça há mais de um ano, o ex-capitão do Bope Adriano Mendonça da Nóbrega, miliciano ligado ao senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e que lidera o grupo de extermínio Escritório do Crime, alugou uma mansão em um condomínio de luxo na Costa do Sauípe, no litoral da Bahia, onde fez sua festa de aniversário, no dia 14 de janeiro.

De acordo com reportagem dos jornalistas Chico Otavio e Vera Araújo, no jornal O Globo, foi na mansão que a polícia fez uma operação último sábado para prender o miliciano, que teria fugido pela mata. Os policiais encontraram um carteira de identidade falsa usada por ele, que teve mãe e ex-esposa empregada no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O parlamentar era deputado estadual.

No documento, emitido em 9 de junho de 2016 pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Adriano usa o nome de Marco Antonio Linos Negreiros e aparece de barba na foto. O ex-policial aparece como natural de Fortaleza.

Segundo investigadores, Adriano conta com uma “rede de proteção” para continuar foragido. Existe a suspeita de que o órgão de segurança cearense emitiu a carteira a partir de uma certidão de nascimento falsa.