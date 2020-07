Fundação de George Soros anuncia apoio ao governo do Maranhão

Open Society Foundation, controlada pelo bilionário George Soros, decidiu doar US$ 1 milhão ao governo de Flávio Dino para o enfrentamento do coronavírus edit

247 - A Open Society Foundation, entidade controlada pelo bilionário George Soros, decidiu doar US$ 1 milhão ao Estado do Maranhão, governado por Flávio Dino (PCdoB), para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo próprio governador via Twitter: "Registro o recebimento de doação de US$ 1 milhão ao @GovernoMA oriundo da Fundação @OpenSociety. Dinheiro será destinado a ações sociais, apoio à agricultura familiar e na área da saúde. Agradeço especialmente a @pedroabramovay pela iniciativa e pelo diálogo".

O diretor da Open Society Foundations para a América Latina e Caribe, Pedro Abramovay, comentou, na mesma rede social: "Muito feliz em contribuir com os esforços do governo do Maranhão para proteger os mais vulneráveis durante uma crise tão profunda".

Segundo ele, "a ação faz parte de um grande compromisso da Open Society em ajudar a América Latina a enfrentar a COVID-19".

