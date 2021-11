Fundação Palmares, do bolsonarista Sergio Camargo, ignora celebrações da Consciência Negra na terra de Zumbi

A omissão de Sergio Camargo tem prejuízos, além de históricos e simbólicos, também econômicos. O parque memorial em União dos Palmares (AL), no dia 20 de novembro - e no mês de novembro, em geral - é uma importante atração turística edit

247 - A Fundação Cultural Palmares, cujo presidente é o bolsonarista Sergio Camargo, ignorou as celebrações do Dia da Consciência Negra, neste 20 de novembro, na terra de Zumbi dos Palmares, na histórica Serra da Barriga, em União de Palmares (AL), onde há um parque memorial visitado por pessoas de todo o mundo.

Camargo, que recentemente defendeu o método de punição dado aos escravos e que, com frequência, ataca o movimento negro e os heróis do povo negro no Brasil, como Zumbi, ignorou completamente a celebração. O mais interessante é que o parque memorial pertence à fundação que ele preside.

"Quando era o mês da Consciência Negra, a fundação sempre trazia atrações e ajudava o município com ações e grupos culturais. Neste ano não foi dado nada, apenas o parque vai estar aberto", diz a secretária de Cultura de União dos Palmares, Elizabete de Oliveira Silva, citando que o órgão vem apenas realizando a manutenção de rotina para o parque ficar aberto, informa o Uol.

A omissão de Camargo tem prejuízos, além de históricos e simbólicos, também econômicos. O parque memorial no dia 20 de novembro - e no mês de novembro, em geral - é uma importante atração turística. Pessoas vão ao local relembrar o histórico de resistência e lutas do negro contra a escravidão.

Em 2020, devido à pandemia da Covid-19 e às restrições sociais, as celebrações foram restritas e limitadas a 300 pessoas, mas neste ano a Prefeitura de União dos Palmares tenta registrar um marco, apesar da falta de apoio da fundação.

"Acredito que as pessoas, nossos entes queridos, estão com sede de estar juntos. Como a gente viu que a fundação não ia participar dos eventos da semana do dia 20, procuramos parceiros e conseguimos: vamos fazer uma das melhores festas que já tivemos aqui, talvez nem sintamos tanta falta [da Palmares]", afirma Elizabete.

Para aumentar o fluxo de visitantes, este ano a prefeitura criou um projeto com atração cultural aos domingos, para que as pessoas vejam o espetáculo da natureza e o pôr do sol no local, informa reportagem do Uol. "No último domingo foram 800 pessoas, um sucesso", diz.

“O projeto vai ajudar a contar a história dos nossos heróis e de Zumbi, que lutou pela liberdade - e essa luta segue até hoje. A gente mostra aqui a importância de Zumbi e do quilombo a nossos alunos e visitantes", destacou a secretaria de Cultura do município.

