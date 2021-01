Fundador da icônica Livro 7, do Recife, Tarcísio Pereira morre por complicações da Covid-19

247 - O livreiro, jornalista e historiador Tarcício Pereira, fundador da livraria Livro 7 e um dos grandes representantes do cenário literário do Recife, morreu na noite dessa segunda-feira (25), aos 73 anos na capital pernambucana.

Tarcisio foi vítima de complicações da Covid-19. O enterro acontece nesta terça-feira (26) no cemitério Morada da Paz. Pereira deixa a esposa, quatro filhos e cinco netos. Ele comandava a Superintendência de Marketing da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

Segundo informações da Folha de Pernambuco, a Livro 7 teve a sua origem em uma pequena loja, na Rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista. Foi inaugurada no dia 27 de julho de 1970. Era um ponto de encontro para estudantes, artistas, intelectuais e amantes dos livros em geral, tornando-se um marco para as gerações literárias de Pernambuco.

Segundo o Guiness Book, tornou-se, entre 1970 e 1980, por cinco anos seguidos, a maior livraria do Brasil, em número de títulos (60 mil) e extensão de prateleiras.

A Livro 7 foi pioneira em conceitos e costumes atualmente utilizados por grande livrarias, como espaços amplos, cadeiras para leitura, além de diversos eventos culturais e noites de autógrafos. Também chegou a ter filiais nos estados da Paraíba, Alagoas e no Ceará.

Mesmo com todo o prestígio e reconhecimento do público e da mídia, por uma série de motivos, o empreendimento entrou em crise financeira e fechou suas portas em 1998.

