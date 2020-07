Geddel Vieira Lima testa positivo para Covid-19

A informação foi confirmada pela família do parlamentar, que está sem acesso ao emedebista preso em Salvador, Bahia edit

Metrópoles - O ex-ministro Geddel Vieira Lima testou positivo para o novo coronavírus. O resultado é de um teste rápido realizado nas dependências do Complexo da Mata Escura, onde ele está sob custódia.

A informação foi confirmada pela família do parlamentar, que, por causa da pandemia, está sem acesso ao emedebista, já que as visitas a presos foram suspensas. Geddel tenta, no Supremo Tribunal Federal (STF), obter progressão para regime domiciliar.

