Gigante chinesa deve comprar planta industrial da Ford, em Camaçari, na Bahia

247 - Depois de a Ford encerrar suas atividades no Brasil, inclusive em Camaçari, na Bahia, onde tinha uma fábrica, a gigante chinesa Build Your Dreams (BYD) se prepara para comprar a instalação deixada para trás pela empresa estadunidense.

A BYD produz placas solares e é a maior fabricante de carros elétricos da China.

A empresa faz parte do consórcio Skyrail Bahia, para construção do VLT/monotrilho do subúrbio de Salvador, que ligará a região do comércio até a Ilha de São João, no município de Simões Filho.

A Ford anunciou em 11 de janeiro de 2021 o encerramento de sua produção de veículos no Brasil.

Reportagem da Folha de S. Paulo de janeiro de 2022 relata a devastação econômica provocada pela saída da Ford de Camaçari: "restaram os pátios vazios e as placas da avenida que ganhou o nome de Henry Ford, fundador da montadora. Dos funcionários, ficou a união em grupos de aplicativos de mensagens que se tornaram uma espécie de espaço de apoio mútuo pela perda dos empregos. O anúncio de encerramento das atividades produtivas da Ford no Brasil, que completa um ano em 11 de janeiro, deixou rastro de desemprego, queda na produção industrial e baque em efeito cascata na economia de Camaçari".

A Prefeitura de Camaçari estima que com a saída da empresa, cerca de R$ 20 milhões deixaram de circular na economia local.

