Gleisi rebate Aécio por ataque a Dilma: "golpista em fim de carreira"

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes para ironizar mais um comentário depreciativo de Aécio Neves, que desta vez ironizou a possibilidade de a ex-presidente Dilma Rousseff assumir a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

"Fala de Aécio Neves sobre ida da presidenta Dilma pra China é desrespeitosa e desprezível. Golpista em fim de carreira, devia se envergonhar da crise em que ajudou a mergulhar o Brasil. Dilma nos orgulha!", disse Gleisi.





Entenda o caso:

O ataque gratuito de Neves ocorreu em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo: “Que o PT e o presidente Lula não queriam a ex-presidente Dilma por perto, nem na campanha nem no governo, era sabido por todos. Mas enviá-la para Xangai com tantas boquinhas mais próximas chega a ser cruel”.

Vale relembrar o grande papel de Aécio ao contestar o processo eleitoral de 2014, ao qual Dilma saiu vitoriosa, inflamando um clima antidemocrático no país, culminando num impeachment fraudulento em 2016.

