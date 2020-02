Globo diz que o Nordeste dá um show de governança, mas ignora herança dos governos Lula e Dilma

247 - A situação econômica dos Estados do Nordeste começa a chamar a atenção de analistas. O jornal O Globo destacou a boa situação fiscal, o avanço acelerado dos indicadores sociais, mas ignorou a origem das boas condições econômicas semeadas nos governos Lula e Dilma.

Em matéria que elogia a região brasileira do começo ao fim, o texto alogia a sinergia entre os estados e a sequência técnica de ações que visaram melhorar a governança.

A reportagem descata o contraste entre a situação precária dos estados do sul e sudeste e valorizam a situação fiscal dos nordestinos.

A matéria ainda informa que "dos dez estados que mais investem hoje no país, cinco são do Nordeste, segundo dados de Claudio Hamilton Santos, coordenador de Políticas Macroeconômicas do Ipea, que vem acompanhando as finanças estaduais. Ceará e Alagoas despontam na primeira posição, destinando 8,8% e 8,5% de suas receitas ao investimento público."

Santos ainda diz: "em geral, os estados do Nordeste estão indo melhor que os do centro-sul e do Sudeste em particular (nas contas públicas). Bahia, Ceará e Alagoas são mais bem geridos. Como dependem mais da dinâmica agrícola, foram menos afetados pela recessão (em comparação com estados industrializados), e a arrecadação sofreu menos. Há estados nos quais a receita já está 10% maior que em 2014 (início da crise)"