Governador do Piauí reajusta salário de professores acima do piso nacional

247 - O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), anunciou nesta segunda-feira (15) que irá conceder um reajuste aos professores do estado acima do Piso Nacional do Magistério. O reajuste será concedido a todos os professores da rede estadual e será acima de 4,7%, detalhou o governador.

"Mais uma boa notícia para os professores do Estado do Piauí. O Piso Nacional do Magistério foi reajustado em 3,62% para R$ 4.580,57 (regime de 40h). No Piauí, iremos conceder reajuste linear acima da inflação (portanto, acima de 4,7%) para todos os professores da rede estadual (ativos e aposentados). Ou seja, todos os professores efetivos do Estado do Piauí irão receber acima de R$ 4.630,00 (regime 40h)", escreveu o prefeito em postagem na plataforma social X (antigo Twitter).

Na postagem, ele afirma ainda que o valor exato do reajuste será definido após a reunião nesta quinta-feira (18) da Mesa Permanente de Negociação com os Servidores, 'uma vez que iremos reajustar com o mesmo percentual o salário de todos os servidores estaduais efetivos (ativos e inativos) de todas as categorias do Estado'.

O reajuste será garantido nos meses de janeiro a abril, acrescentou o governador. 'Para os professores temporários (substitutos) iremos continuar a política de aproximação gradativa dos vencimentos em relação aos professores efetivos. Ou seja, novamente os professores temporários terão um reajuste maior em 2024, assim como ocorreu em 2023', afirmou.

Paralelamente, Fonteles anunciou investimentos de mais R$ 467 milhões para a expansão do ensino em tempo integral no Piauí. 'Agora serão mais 151 escolas Seduc funcionando nessa modalidade. No total, teremos 351 centros escolares de tempo integral em 178 municípios do Piauí!', diz ele em outra postagem.

