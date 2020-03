Governadores do Nordeste criam comitê científico para auxiliar decisões contra coronavírus

247 - Governadores dos nove estados do Nordeste anunciaram nesta segunda-feira, 30, a criação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

O colegiado terá como principal função ajudar os governos da região na tomada de decisão sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

O comitê terá reuniões periódicas com autoridades científicas brasileiras e de outros países, emitirá boletins com os números relativos à doença no Nordeste e divulgará orientações baseadas nas pesquisas realizadas pelo grupo.

“Por meio do Consórcio do Nordeste tomamos mais decisões importantes para esse momento. Uma delas foi a criação do Comitê Científico do Nordeste, onde haverá um representante em cada estado. A ideia é colocar todos nossos cientistas para trabalhar juntos, com base em evidências e assim seguirmos o mesmo caminho”, disse o governador do Piauí, Wellington Dias, sobre a iniciativa.

No último dia 27 de março, os governadores do Nordeste divulgaram uma carta reiterando as medidas de prevenção e o avanço na integração regional para o combate à disseminação do vírus.