Governadores do Nordeste se reúnem na Paraíba e debatem projetos conjuntos da região

247 - O Consórcio de Governadores do Nordeste se reuniu nesta sexta-feira (20) em João Pessoa, para definir uma pauta conjunta de projetos prioritários que serão levados ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo dia 27, em Brasília. Todos os nove governadores nordestinos participaram do evento.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, que preside o Consórcio Nordeste, destacou que esse era "um momento extremamente importante de retomada do diálogo, de apresentação de nossas pautas em comum, mas também em conjunto para retomarmos o desenvolvimento, incluindo uma parcela significativa da nossa população que precisa tanto de nossas políticas públicas".



A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse que a primeira reunião dos governadores do Nordeste é um importante marco na retoma do diálogo com o Governo Federal, fortalecendo o pacto federativo, que está na Constituição. "Que bom a gente poder celebrar a reabertura do diálogo. Exatamente, a retomada do diálogo, para que a gente possa zelar, avançar, fortalecer o pacto federativo, que está lá consignado na Constituição", disse, destacando a importância de se discutir temas como energia renovável, recursos hídricos e turismo.



A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, por sua vez, disse que a união entre os estados nordestinos será fundamental para a solução de problemas em comum. "Eu sempre digo que ninguém resolve seus problemas sozinho, porque os problemas têm impacto recíproco. Quero louvar e agradecer, governador, a hospitalidade, a reunião para dinamizar a estruturação do Consórcio", comentou, citando potencialidades e desafios de Pernambuco.



Já o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que o momento é importante para se discutir um novo modelo de relação com o Governo Federal. "O momento chama a gente a inovar — mesmo se fosse outro presidente, a gente teria a obrigação de estabelecer novos parâmetros desse relacionamento institucional. As tecnologias, as demandas, evoluíram. Qual é a proposta do Consórcio para esse relacionamento federativo?", indagou.



"Essa reunião será fundamental para que possamos extrair daqui pautas regionais. Eu entendo que esse Consórcio se fortaleceu muito no Governo anterior, que não tinha diálogo e os estados se viram obrigados a compartilhar experiências", acrescentou o governador do Maranhão, Carlos Brandão.



Na programação, entre outros eventos, ocorreu a apresentação do Consórcio Nordeste - Relatório de Atividades, Estrutura e Mecanismos de Funcionamento. A economista e socióloga Tânia Bacelar (UFPE), especialista em desenvolvimento regional, apresentou o Projeto Nordeste 2023-2033. "O projeto pode contribuir para um projeto ousado de Brasil. O Nordeste pode ser uma das alavancas de desenvolvimento do Brasil", discursou a professora, destacando, entre outros, o potencial da região em energias renováveis.



Ao final, houve um pronunciamento do governador João Azevêdo e a divulgação da Carta da Paraíba, além de entrevista coletiva à imprensa.



Além de João Azevêdo, os estados nordestinos são governados por Raquel Lyra (Pernambuco); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Paulo Dantas (Alagoas); Jerônimo Rodrigues (Bahia); Elmano de Freitas (Ceará); Carlos Brandão (Maranhão); Rafael Fonteles (Piauí); e Fábio Mitidieri (Sergipe).



A reunião dos Governadores do Nordeste contou, ainda, com a presença do vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o vice, Léo Bezerra; a senadora Daniella Ribeiro, além de auxiliares da gestão estadual.

