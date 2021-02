Governo Biden doa hospital de campanha ao governo Flávio Dino

O presidente dos EUA, Joe Biden, intensificou suas relações com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e doou um hospital de campanha para o estado edit

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, intensificou suas relações com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e doou um hospital de campanha para a cidade de Bacabal, que fica a 240 quilômetros de distância de São Luís (MA).

Para celebrar o fato, ocorrerá um evento virtual, com discursos do embaixador norte-americano Todd Chapman, e também do governador Flávio Dino, do PCdoB.

