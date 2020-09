Governo Bolsonaro autoriza Força Nacional contra MST na Bahia

Portaria publicada no Diário Oficial da União autoriza o uso da Força Nacional para a “preservação da ordem pública”, durante o período de 30 dias, nos assentamentos em Prado e Mucuri, no Extremo Sul da Bahia edit

247 - Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 2, a autorização do envio da Força Nacional de Segurança Pública contra os assentamentos dos municípios de Prado e Mucuri, no Extremo Sul da Bahia, onde há assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Nesta região existem grandes conflitos de terra por causa da grilagem de terras públicas pelos latifúndios e empresas de celulose e papel.

Na portaria nº 493 do DOU o Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o emprego da Força Nacional “em apoio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA nos Municípios de Prado e de Mucuri, no Estado da Bahia, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 3 de setembro de 2020 a 2 de outubro de 2020”.

O governo ainda poderá prorrogar o “prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública”, estendendo-se além dos 30 dias.

O jurista e professor Silvio Almeida denunciou o fato em suas redes sociais afirmando que “podemos estar diante de mais um massacre a ser protagonizado pelo Estado brasileiro”.

Fiquemos atentos: podemos estar diante de mais um massacre a ser protagonizado pelo Estado brasileiro. https://t.co/RgkvmBjGm9 — Silvio Almeida (@silviolual) September 2, 2020

