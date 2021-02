Governo de PE anuncia suspensão de atividades não essenciais

Segundo as novas medidas do governo Paulo Câmara, válidas para todo o estado, ficou proibida a abertura de bares, restaurantes, academias de ginástica e lojas de conveniência, nesse horário, para evitar aglomerações edit

247 - O governo de Pernambuco, comandado por Paulo Câmara (PSB), anunciou a suspensão das atividades não essenciais até 10 de março. Esses serviços ficam proibidos de funcionar entre 22h e 5h, nas 184 cidades do estado. De acordo com o Executivo estadual, as novas restrições foram adotadas por causa da taxa de ocupação de leitos, que chegou a 90% no estado em decorrência da pandemia do coronavírus.

Na quarta-feira (23), Pernambuco já tinha anunciado restrições para 63 cidades das regiões de Limoeiro e Caruaru, no Agreste, e Ouricuri, no Sertão. As medidas começaram a valer nesta sexta (26) e seguem até 12 de março nessas localidades, onde também foram suspensas as cirurgias eletivas na quinta (25).

Segundo as novas medidas válidas para todo o estado, ficou proibida a abertura de bares, restaurantes, academias de ginástica e lojas de conveniência, nesse horário, para evitar aglomerações.

"Os estabelecimentos públicos e privados autorizados a funcionar devem operar em conformidade com as regras de uso obrigatório de máscaras, de higiene, de quantidade máxima e de distanciamento mínimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento", disse o texto do decreto.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, afirmou que não haverá restrições para a circulação de pessoas nas ruas. "Ainda não foi estabelecida a proibição de pessoas em praias, na faixa de areia ou calçadão, ou em parques", declarou.

Nesta sexta (26), o estado registrou mais 1.723 casos e 19 mortes provocadas pela Covid-19, totalizando 297.404 diagnosticados com a doença, além de outras 10.945 óbitos.

Cenário nacional

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre os casos de coronavírus, o Brasil ocupa a terceira posição, com 10,4 milhões, atrás de Índia (11 milhões) e Estados Unidos (29,1 milhões).

O governo brasileiro também registrou, até este sábado (27), a segunda maior quantidade de mortes (252 mil) provocadas pela pandemia. Nessa estatísticas os EUA ocupam o primeiro lugar (523 mil).

