Governo de Pernambuco suspende convocações em concursos da segurança

247 - Sem anúncio formal, o Governo de Pernambuco decidiu suspender novas convocações de candidatos aprovados em concursos públicos destinados às forças de segurança do estado. A medida atinge seleções para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica, pegando de surpresa milhares de aprovados que aguardavam nomeação.

Segundo informações divulgadas inicialmente pela imprensa local, o recuo estaria relacionado à decisão da governadora Raquel Lyra de lançar um novo concurso público para a área da segurança. O certame, que deve ser anunciado até o fim do primeiro trimestre deste ano, prevê a oferta de cerca de 7 mil vagas distribuídas entre as diferentes corporações, em pleno ano eleitoral.

No último ano do mandato, Raquel Lyra é candidata à reeleição. A suspensão das convocações, contudo, tem gerado forte reação entre os aprovados que já cumpriram todas as etapas dos concursos em andamento e se consideravam aptos à nomeação. Nas redes sociais, candidatos relatam frustração e criticam a falta de informações oficiais por parte do governo estadual sobre novos chamamentos.

Em novembro de 2025, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou em entrevista à imprensa que o governo trabalhava na preparação de um novo ciclo de concursos para as forças de segurança. A intenção foi reforçada no mês seguinte pela própria governadora, durante entrevista à Rádio Jornal, quando voltou a mencionar a perspectiva de novas seleções. Apesar disso, até agora, não houve posicionamento oficial da gestão estadual sobre a interrupção das nomeações previstas nos concursos vigentes.

Em 2023, o Governo de Pernambuco lançou concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com um total de 3.360 vagas. Desse número, 2.700 foram destinadas a oficiais e praças da PM e 660 a oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. Até o momento, a gestão estadual nomeou 2.299 aprovados para a Polícia Militar, sendo 214 para o cargo de oficial militar, além de 300 nomeações para o Corpo de Bombeiros.

Na Polícia Civil, o concurso realizado há dois anos ofertou 450 vagas, distribuídas entre 250 para agentes, 45 para delegados e 150 para escrivães. Segundo os dados disponíveis, 419 candidatos aprovados chegaram a ser convocados, restando ainda parte do cadastro de aprovados sem nomeação.

A situação mais crítica é observada na Polícia Penal. Do total de 1.306 candidatos aprovados no concurso da categoria, apenas 672 haviam sido convocados até agora. Com a suspensão das nomeações, cresce a apreensão entre os demais aprovados, que cobram transparência e um posicionamento claro do governo sobre o futuro dos concursos em andamento.