Governo de Pernambuco toma atitude drástica para afastar banhistas de risco do tubarão (vídeo)

Mesmo com os avisos de ataque, banhistas se arriscam nas perigosas águas edit

247 - O Governo de Pernambuco teve que tomar uma atitude drástica para afastar de vez os banhistas dos riscos de ataques de tubarão, pois, mesmo com os avisos de ataque, os banhistas se arriscam nas perigosas águas.

Nas imagens (vídeo abaixo) helicópteros voam numa altitude limite para afastar os banhistas que ignoram o risco.

Após três ataques de tubarão em menos de duas semanas, o governo de Pernambuco anunciou investimento de R$ 2 milhões em ações de prevenção em toda a costa da região metropolitana do Recife, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

🚨BRASIL: Secretaria de Defesa Social de Pernambuco é obrigada a usar helicóptero para afastar pessoas do mar pra evitar ataques de tubarão. pic.twitter.com/1EctgrdXzw April 3, 2023

