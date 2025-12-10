Governo de Pernambuco troca o azul por roxo em veículos oficiais

247 - A governadora Raquel Lyra entregou, nesta quarta-feira (10), 182 veículos destinados aos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres (OMPMs). Os veículos receberam nova identidade visual, com a substituição do tradicional azul celeste da bandeira estadual por um tom de roxo. Segundo a administração estadual, a alteração faz parte de um processo de “modernização estética” das peças de comunicação. Segundo o governo estadual, os veículos foram entregues emplacados e adesivados, exclusivamente para uso nas políticas públicas para mulheres.

A adoção da nova cor ocorre a menos de um ano das eleições estaduais de 2026 e gerou questionamentos de parlamentares. Críticos apontam que o roxo é associado à comunicação utilizada pela governadora Raquel Lyra (PSD) em campanhas anteriores e solicitam avaliação sobre eventuais implicações relacionadas ao princípio da impessoalidade no uso de símbolos públicos.

A discussão também acontece em meio ao cenário político do estado. Pesquisas recentes divulgadas na imprensa mostram desafios eleitorais para a governadora, que aparece atrás de possíveis adversários em alguns levantamentos. Apesar das reações, o Governo de Pernambuco afirma que a atualização não altera o significado oficial da bandeira e que a iniciativa tem motivação exclusivamente visual, sem relação com o calendário eleitoral.