Governo do Ceará afasta temporariamente 168 policiais por participação em motim

247 - O Governo do Ceará afastou 168 policiais militares que participam da paralisação no estado. O afastamento por 120 dias e a abertura de processos disciplinares foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (21). De acordo com a medida, os agentes sairão da folha de pagamento a partir de fevereiro. O motim dos PMs chegou ao quinto dia neste sábado (22). A categoria pede aumento salarial.

Desde terça-feira (18), quando os policiais pararam as atividades no estado, homens encapuzados invadiram quartéis, depredaram e esvaziaram pneus de viaturas policiais em manifetação contra a proposta de reajuste do governo.

Segundo a proposta do governo enviada à Assembleia Legislativa, o salário-base de um soldado será de R$ 4,5 mil, com aumento progressivo até 2022. O salário atual da categoria é de R$ 3,2 mil. A proposta inicial, rejeitada pelos policiais, era aumento para R$ 4,2 mil até 2022.

O estado já registrou 88 assassinatos entre a meia noite de quarta-feira (19) e as 23h59 de sexta-feira (21).